В Иране рассказали о мерах борьбы с нефтяным загрязнением в Ормузе

Власти Исламской Республики предпринимают все возможные меры по устранению нефтяного загрязнения в районе южного побережья Ормузского пролива, сообщают иранские СМИ.

Иранское руководство прилагает усилия по устранению нефтяного загрязнения, которое расположено в районе южного побережья острова Кешм.

Об этом, со ссылкой на Управление по морским загрязнениям при Организации по охране окружающей среды Ирана пишет IRNA.

Генеральный директор Управления сообщил о продолжении мониторинга и работах по очистке нефтяного загрязнения в акватории Ормузского пролива.

Как пишет IRNA, это территория южного побережья Кешма и острова Хенгам.

В Организации по охране окружающей среды сообщили, что к настоящему времени уже очищено около 950 м береговой линии.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что нефть была разлита у берегов Омана.