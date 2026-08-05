КБР стала первой в СКФО по результатам промпроизводства

Результаты работы обрабатывающих предприятий Кабардино-Балкарии за первое полугодие 2026 года вывели республику на первое место среди регионов СКФО по уровню промышленного производства.

В первые шесть месяцев текущего года обрабатывающие предприятия Кабардино-Балкарии оказали услуги и выполнили общее количество работы на сумму 36,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что это почти на 38% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как рассказали власти республики, показатели роста отгруженной продукции обрабатывающих производств вывели КБР на первое место среди всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Объясняется это тем, что высокие темпы роста стали результатом "модернизации и расширения действующих предприятий, а также ввода новых мощностей".

"Положительная динамика зафиксирована в производстве пищевых продуктов и напитков, одежды, готовых металлических изделий, электрооборудования, мебели и другой продукции"

– пресс-служба правительства Кабардино-Балкарии

Также в республике функционирует большое количество заводов по производству стеклотары, для переработки полимеров и другие, поведали в пресс-службе.

Кроме того, правительство продолжает поддерживать инвестиционные проекты в приоритетных отраслях для достижения еще более высоких показателей производства.