Промышленность Дагестана показала уверенный рост с начала года

​По итогам первого полугодия 2026 года выпуск продукции на предприятиях Дагестана вырос на 6%, а объем отгруженных товаров собственного производства достиг 60,4 млрд рублей.

В Дагестане индекс промышленного производства в первом полугодии 2026 года составил 106%. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли республики.

​Отраслевые показатели в сфере обрабатывающих производств достигли 103,2%. При этом индекс добычи полезных ископаемых зафиксировался на уровне 94%, а водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов составил 91,1%.

​Объем отгруженных товаров собственного производства за шесть месяцев вырос на 7,4% и достиг 60,4 млрд рублей.

Наибольшая динамика отмечена в обеспечении электроэнергией, газом и паром с ростом на 47,8% до 19,2 млрд рублей. Обрабатывающие сектора прибавили 20,1% и достигли 36,6 млрд рублей, добыча полезных ископаемых увеличилась на 14,6% до 2,6 млрд рублей. В сфере водоснабжения и утилизации отходов отгрузка выросла на 6,2%, составив 1,7 млрд рублей.