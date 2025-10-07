Джеки Чан снимает в Баку "Доспехи Бога 4"

Новую часть франшизы "Доспехи Бога" снимает в Баку Джеки Чан. Съемки в Азербайджане продлятся около десяти дней. Основная часть съемок прошла в Казахстане.

В Баку начинаются съемки отдельных сцен фильма "Доспехи Бога 4: Ультиматум", для съемок в столицу Азербайджана прибыл легендарный актер Джеки Чан, рассказали в посольстве Казахстана в Баку.

Казахстан – основная площадка съемок картины. Азербайджан был выбран второй страной для съемок нового фильма Джеки Чана по предложению казахстанской стороны. Содействие съемкам в Баку оказывает посольство Казахстана в Азербайджане.

Производством фильма занимается кинокомпания Salem Entertainment (Казахстан). Продюсер – Рустем Омаров, режиссер – казахстанский постановщик и каскадер Роберт Кун.

В Баку съемки будут проходить в таких локациях, как Ичеришехер, Нагорный парк, Бакинский фуникулер, Зеленый театр и Площадь фонтанов.

Проект реализуется при участии Казахстана и Азербайджана, это один из крупнейших международных кинопроектов последних лет, создаваемых в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Отметим, что первый фильм "Доспехи Бога" вышел в 1986 году, продолжение было снято в 1991 году. Фильм "Доспехи Бога 4: Ультиматум" выйдет на экраны в 2027 году, спустя 13 лет после "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак". Джеки Чан вновь исполнит главную роль – искателя приключений по прозвищу "Азиатский ястреб".