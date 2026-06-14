Баку напомнил о необходимости изменения Конституции Армении

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что статья Конституции Армении, в которой содержатся территориальные претензии Армении к Азербайджану, а также Турции, должна быть вычеркнута из основного документа РА.

В Конституции Армении не должно быть статьи о территориальных претензиях к Азербайджану и к Турции, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он обратил внимание на то, что приходящие в данный момент сигналы говорят о старте процесса принятия новой Конституции в Армении.

"После того как эти территориальные претензии будут исключены из конституции, Азербайджан не видит проблем для подписания окончательного мирного договора"

– Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана подчеркнул, что фактически в регионе уже сложилась мирная ситуация.