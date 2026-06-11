Вестник Кавказа

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян провели переговоры в Дилижане

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В армянском Дилижане состоялась встреча помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева с секретарем Совета безопасности Армении Армена Григоряна, где стороны обсудили партнерство Баку и Еревана.

Помощник президента АР Хикмет Гаджиев встретился в городе Дилижан с секретарем Совета безопасности РА Арменом Григоряном, сообщают азербайджанские СМИ.

Уточняется, что стороны обсудили различные аспекты в рамках азребайджано-армянской мирной повестки, а также коснулись вопросов партнерства Баку и Еревана.

"Была подчеркнута важность продолжения двустороннего диалога в рамках усилий, направленных на укрепление прочного мира и стабильности в регионе"

– СМИ

Отдельное внимание было уделено мерам доверия между гражданскими обществами Азербайджана и Армении.

По итогам проведенных переговоров Хикмет Гаджиев и Армен Григорян условились продолжить интенсивные контакты между двумя странами, а также определили место проведения следующей встречи.

Согласно информации, она пройдет в Азербайджане.

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