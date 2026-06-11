Хикмет Гаджиев и Армен Григорян провели переговоры в Дилижане

Помощник президента АР Хикмет Гаджиев встретился в городе Дилижан с секретарем Совета безопасности РА Арменом Григоряном, сообщают азербайджанские СМИ.
Уточняется, что стороны обсудили различные аспекты в рамках азребайджано-армянской мирной повестки, а также коснулись вопросов партнерства Баку и Еревана.
"Была подчеркнута важность продолжения двустороннего диалога в рамках усилий, направленных на укрепление прочного мира и стабильности в регионе"
– СМИ
Отдельное внимание было уделено мерам доверия между гражданскими обществами Азербайджана и Армении.
По итогам проведенных переговоров Хикмет Гаджиев и Армен Григорян условились продолжить интенсивные контакты между двумя странами, а также определили место проведения следующей встречи.
Согласно информации, она пройдет в Азербайджане.