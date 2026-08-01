Вестник Кавказа

Электронная виза заработала в Египте

Электронная виза заработала в Египте
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Туристы в Египте уже могут воспользоваться электронной визой. Пока она доступна только в аэропорту Каира, затем новшество планируется внедрить во всех воздушных гаванях страны.

С августа в Египте гости страны могут получить электронную визу, на данный момент проект проходит обкатку в аэропорту Каира, рассказали в АТОР.

Когда завершится тестовый период, египетские власти не сообщают. По его окончании электронную визу можно будет получить во всех аэропортах страны.

Что касается курортов, то в Хургаде изменений пока нет, попасть в страну можно с бумажной визовой маркой. В Шарм-эль-Шейхе гости страны могут получить обычную визу, еще один вариант – бесплатный штамп Sinai Only: по нему можно провести не более 15 дней на курортах Южного Синая.

Электронная виза в Египет представляет собой QR-код, который присылается на почту или в мобильное приложение. Он работает 7 дней с момента выдачи.

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