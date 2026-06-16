Курс рубля на август: рост или падение?

За два месяца лета курс рубля к доллару просел примерно на 10%, сейчас американская валюта торгуется почти по 80 рублей за доллар и курс продолжает расти. Какие перспективы у курса российской валюты в последний месяц лета?

Американская валюта в обменных пунктах медленно, но верно идет в рост. В июле средний курс доллара к рублю вырос второй месяц подряд и достиг максимального уровня с марта текущего года. При этом внутри месяца динамика была волатильной. Однако август венчает собой спрос на иностранную валюту у российских путешественников, предпочитающих отдых за пределами нашей страны, и вполне ожидаемо, что рубль начнет укрепляться до прежних значений двухмесячной давности.

С другой стороны, фактор укрепления рубля от экспортной выручки прошлых месяцев почти исчерпан и сейчас уже полностью нейтрализуется покупками валюты по бюджетному правилу.

Масла в огонь добавляют и скачки цены на нефть, связанные с геополитикой: они вплотную зависят от судоходства в Ормузском проливе, и в случае положительного исхода переговоров США и Ирана и последующего за ним расширения дисконта российской нефти сводят преимущество для российской валюты к минимуму – у рубля просто не будет импульса к укреплению.

Что же ждет рубль в ближайшей перспективе – укрепление до 75-78 рублей за доллар или ослабление курса до 82-85 рублей?

Рубль продолжит снижаться?

Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) Мехти Мехтиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" в первую очередь напомнил, что август – это тот месяц, в котором рубль традиционно снижается.

"Падение рубля может продолжиться аж до зимы. Такое уже неоднократно было, это сезонный фактор. Но на этот раз повлияли скорее новости о проблемах с бензином, росте цен на него и прочее. Ну и нефть, конечно, которая торгуется уже дешевле, чем это было, например, полгода назад. Это основные факторы", – пояснил эксперт.

Он также отметил влияние мировой геополитической обстановки, которая уже на протяжении многих лет создает неопределенность. "Это проблема во всем мире. Инвесторы везде очень нервно реагируют на многие вещи, иногда не совсем адекватно. Если мы посмотрим на блокировку Ормузского пролива, то это на самом деле означает чуть ли не крах мировой экономики, потому что более трети нефти было изолировано. Но одновременно с этим цены на нефть менялись по какой-то совсем другой логике", – поведал Мехти Мехтиев.

По его словам, это говорит о том, что сама по себе геополитика не дает финансовому сектору адекватно оценивать, что будет дальше.

"А самое главное – нет определенности в будущем. Это самая большая беда. И тут Россия не исключение, у нас происходят те же самые события", – сказал эксперт.