Курс доллара приблизился к 72,5 рублям

Центробанк накануне установил на 16 июня курс доллара на уровне 72,45 рубля. Рост составил более 54 копеек.

Доллар подорожал в России, ЦБ РФ установил на вторник курс доллара выше 72 рублей – 72,45 рубля.

Регулятор накануне установил официальный курс доллара на вторник, повысив его на 54,36 копейки. Также вырос курс евро – до 83,80, на 83 копейки. Курс юаня был установлен на 16 июня на уровне 10,70, что превышает прежние показатели на 9,83 копейки.

Официальные курсы иностранных валют устанавливаются Центробанком и используются в том числе для расчетов по контрактам на срочном рынке Мосбиржи.