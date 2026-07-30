Вестник Кавказа

Кувейт ответит Ирану — МИД страны

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешнеполитическое ведомство Кувейта осудило удары Исламской Республики по территории страны и заявило о том, что примет ответные меры для защиты своей безопасности.

Кувейт оставляет за собой право на ответные меры после атаки беспилотников на страну, сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на МИД страны.

"Кувейт заявил, что оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своей безопасности, интересов и ресурсов"

– Al Jazeera

Также министерство иностранных дел Кувейта резко осудило "продолжающуюся агрессию Ирана после того, как сегодня ранее атака беспилотников была направлена против жизненно важных объектов".

В ведомстве подчеркнули, что действия Тегерана являются прямым нарушением международного права, поскольку нарушают суверенитет Кувейта.

Это свидетельствует о "решимости продолжать враждебный курс", отметили в МИД страны.

Напомним, ранее стало известно о том, что территория Кувейта подверглась атаке иранских БПЛА, в результате которой пострадали правительственный объект в северной части страны, а также гражданские автомобили.

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