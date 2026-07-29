ХАМАС и палестинские фракции договорились о стабилизации в Газе

Движение ХАМАС и палестинские структуры достигли соглашения по проекту нормализации, который был представлен Советом мира.
ХАМАС и палестинские политические круги достигли договоренности относительно проекта стабилизации в секторе Газа, который был представлен Советом мира, информирует Al Hadath.
"Достигнуто соглашение по всем пунктам, связанным с договоренностями с ХАМАС относительно плана по Газе"
– источник СМИ
Официально о соглашении планируется объявить после одобрения положений договора со стороны Израиля.
Ожидается, что в рамках проекта ХАМАС передаст оружие национальному палестинскому комитету. При этом учет и хранение вооружений должно пройти под контролем международных структур. Параллельно с этим израильская армия должна покинуть палестинский анклав.