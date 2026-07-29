Вестник Кавказа

ХАМАС и палестинские фракции договорились о стабилизации в Газе

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Движение ХАМАС и палестинские структуры достигли соглашения по проекту нормализации, который был представлен Советом мира.

ХАМАС и палестинские политические круги достигли договоренности относительно проекта стабилизации в секторе Газа, который был представлен Советом мира, информирует Al Hadath. 

"Достигнуто соглашение по всем пунктам, связанным с договоренностями с ХАМАС относительно плана по Газе"

– источник СМИ 

Официально о соглашении планируется объявить после одобрения положений договора со стороны Израиля. 

Ожидается, что в рамках проекта ХАМАС передаст оружие национальному палестинскому комитету. При этом учет и хранение вооружений должно пройти под контролем международных структур. Параллельно с этим израильская армия должна покинуть палестинский анклав.

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