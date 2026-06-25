НАТО хочет "оттащить" Армению от ОДКБ – МИД РФ

НАТО работает над тем, чтобы "оттащить" Армению от союзников по ОДКБ, такое заявление сделал постпред России при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев.
По его словам, это в той или иной степени достигается разными способами, один из которых – совместные учения.
"Мы отмечаем стремление стран НАТО и отдельных западных государств "оттащить" Армению от союзников по ОДКБ, в том числе путем проведения совместных учений"
– Виктор Васильев
Как подчеркнул постпред, этот подход не может отвечать долгосрочным интересам обеспечения безопасности и суверенитета страны.
При этом он отметил, что исторически "судьба армянского народа складывалась весьма непросто".
И в этой связи особенно важно понимать " кто именно был главным гарантом его безопасности и процветания на протяжении многолетней истории", заявил Васильев в интервью РИА Новости.
"Ответ на этот вопрос однозначен и лежит на поверхности"
– Виктор Васильев