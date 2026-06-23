Россия призвала Армению определиться по ОДКБ

Руководству Армении необходимо сделать выбор между продолжением участия в работе ОДКБ и выходом из состава организации, заявил постпред РФ при организации Виктор Васильев.

Российские власти считают, что Еревану нужно вынести итоговое решение по своему участию в работе ОДКБ, такое заявление сделал постпред России при организации Виктор Васильев.

"(Армении следует – ред.) принять решение: они остаются в организации или предпочитают другой сценарий"

– Виктор Васильев

Дипломат обратил внимание на то, что Армения должна уведомить российскую сторону о том, какой вариант она предпочтет, передает РИА Новости.

Напомним, что участие Армении в работе ОДКБ заморожено по ее инициативе. Летом прошлого года премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Ереван, скорее, покинет ОДКБ, чем вернется к прежнему формату полноценного участия.