Кремль: Россия и Армения тесно связаны

Россия и Армения – братские страны, тесно связанные своими народами. Также Москву и Ереван объединяет ЕАЭС, этот союз способствует развитию армянской экономики, рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил тесные связи России и Армении и указал, что Москва заинтересована в развитии отношений.

"На протяжении многих столетий Россия и Армения были соседними странами, братскими странами. Мы тесно переплетены с этой точки зрения, и в нашей стране живет много армян, и русские живут в Армении. И нас объединяет очень хороший интеграционный процесс. Мы убеждены, что этот интеграционный процесс, а именно ЕАЭС, ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля добавил, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничестве с Арменией, у стран много общих дел.

"У нас много общих дел. Мы являемся серьезным инвестором в Армению, как Россия. Поэтому дел много и отношения будут продолжать развиваться"

– Дмитрий Песков

Он выразил надежду, что армянская стороны выберет ЕАЭС, этот союз гораздо выгоднее для страны, чем потенциальное членство в Европейском Союзе.

"И мы убеждены, что по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы. И мы надеемся, что в первую очередь армянский народ и также нынешнее армянское руководство по итогам анализа ситуации придут к этой же точке зрения"

– Дмитрий Песков

Ереван находится в процессе выбора своего пути развития, для Москвы это важно, так как государства "на протяжении многих столетий были братскими странами", передает ТАСС.