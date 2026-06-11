Поставки томатов из Грузии в Россию выросли вдвое

Россия нарастила закупки грузинских томатов этим летом, об этом свидетельствуют данные "Сакстата". В июне экспорт томатов из Грузии в РФ вырос вдвое.

На российский рынок в июне 2026 года поступило вдвое больше томатов из Грузии, чем годом ранее, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии.

За месяц России ввезла грузинских помидоров почти на $290,2 тыс – в июне прошлого года поставки составили $162,5 тыс, что демонстрирует рост в 1,8 раза.

Отметим, что ранее Россельхознадзор запретил ввоз в РФ томатов из Армении.