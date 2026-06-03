Россия запретила ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор сообщил о запрете с завтрашнего дня поставок из Армении всей подкарантинной продукции. Ранее ведомство вводило ограничения на отдельные виды товаров.

Армения больше не сможет поставлять в Россию подкарантинную продукцию, следует из сообщения, опубликованного на сайте Россельхознадзора.

"Россельхознадзор с 12 июня 2026 года ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства – члены ЕАЭС"

– Россельхознадзор

В ведомстве уточнили, что запрет останется в силе до тех пор, пока не будет создан четкий алгоритм, который позволит гарантировать безопасность и прослеживаемость поставляемых товаров.

В сообщении поясняется, что в продукции из Армении регулярно обнаруживаются карантинные объекты. В связи с этим Россельхознадзор в несколько этапов, начиная с прошлого месяца, ограничивал поставки из Армении отдельных видов продукции. Кроме того, Еревану неоднократно передавалась информация о возникающих проблемах.

Тем не менее, указали в ведомстве, ситуация не улучшилась: в этом месяце было обнаружено три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и сушеных томатов из Армении.

"Указанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации. Неэффективность деятельности армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС"

– Россельхознадзор