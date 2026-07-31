Санкции против России: США ввели рестрикции против подразделений Минобороны

Американские санкции введены против Сухопутных войск России и двух управлений Минобороны РФ, следует из документа Госдепа США.

Соединенные Штаты санкции против ряда российских структур, включая два управления Минобороны РФ и Сухопутные войска РФ, следует из уведомления Госдепа, размещенном 3 августа в Федеральном реестре.

"24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные <...> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана", КНДР и Сирии, отмечается в уведомлении. Как в нем уточняется, речь идет о передаче перечисленным странам или закупке у них "товаров, услуг или технологий, подпадающих под многосторонние режимы экспортного контроля", а также используемых каким-либо иным образом для "создания ОМУ, крылатых или баллистических ракетных систем"

– Госдеп США

Под американские санкции попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ, Сухопутные войска РФ, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения.

Кроме того, рестрикции коснулись компании "Гидеон Альфа" и ООО "Интернэшнл инвест компани" и их дочерних структур и правопреемников. Также в список включены Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Александр Приходько и Сергей Цибарев.

Санкции подразумевают запрет на закупку у этих лиц и компаний товаров, технологий и услуг федеральными ведомствами США. Также американским ведомствам запрещается оказывать им какую-либо поддержку, выдавать лицензии, подавать продукцию военного назначения. Санкции вводятся на двухлетний срок.