Новые санкции США против РФ: чего ждать?

Накануне законопроект о новых санкциях против России прошел второе процедурное голосование в Сенате США. В его поддержку уже высказался президент Дональд Трамп. Почему вводятся и к чему приведут очередные рестрикции против РФ, "Вестнику Кавказа" рассказал политолог Константин Блохин.

Перспективы принятия Вашингтоном новых антироссийских санкций приобретают все более четкие очертания: накануне соответствующий законопроект прошел второе процедурное голосование в Сенате, так что далее он будет рассматриваться непосредственно верхней палатой американского Конгресса. О его поддержке заявил и президент США Дональд Трамп.

О том, чем вызваны и к чему могут привести очередные американские рестрикции, в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Прежде всего эксперт констатировал, что дух Анкориджа фактически сошел на нет, о чем сказал и госсекретарь Марко Рубио в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым, и российский дипломат это подтвердил.

"Трамп теперь занимает больше проукраинскую позицию, потому что условно весь Запад, все элиты антироссийские, поэтому баланс сил меняется. А президент США прагматик-реалист, он всегда исходит из того, что выгодно. Очевидно, что ради России он не будет ссориться со всеми собственными и европейскими элитами. Поэтому Трамп и занял такую позицию", – отметил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

Говоря о возможном негативном влиянии будущих санкций, эксперт напомнил, что на Россию уже было наложено больше санкций, чем против Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и Беларуси.

"При этом все эти санкции не достигли своей цели – не поменяли траекторию российской внешней политики, не обанкротили Россию. А новые санкции, скорее всего, лишь консолидируют наше общество", – спрогнозировал эксперт.

"Тем более что санкции эффективны в одном случае – когда 99% государств объединяются против одного государства и изолируют его как государство-изгоя. Но мы живем во взаимозависимом мире, то есть те или иные товары можно купить и продать у других партнеров. Кроме того, те же американцы генерируют санкции не только против своих врагов, но и против своих союзников. Так что эффект таких рестрикций не очень сильный, тем более что санкционное давление началось после Крымских событий в 2014 году, и так или иначе российская экономика к санкциям привыкла", – пояснил он.

"Поэтому я не думаю, что санкции нанесут России серьезный ущерб. Но они точно сильно навредят перспективам нормализации отношений Москвы и Вашингтона", – заключил Константин Блохин.