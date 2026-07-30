Иран нанес удары по танкерам в Ормузе

КСИР сообщил о том, что открыл огонь по двум танкерам, которые попытались пройти через Ормузский пролив. Уточняется, что суда прошли через акваторию без согласования с иранскими властями.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал два судна, попытавшихся пройти через территорию Ормузского пролива, говорится в официальном заявлении пресс-службы иранских военных.

Поясняется, что танкеры собирались пройти через пролив без согласия Тегерана.

"Сегодня рано утром два танкера, которые нарушили правила, полагая, что смогут пройти через Ормузский пролив по несогласованному маршруту под прикрытием армии США с воздуха (...), и проигнорировали наши предупреждения, были атакованы и остановлены"

– пресс-служба КСИР

Также в пресс-службе отметили, что еще четыре танкера быстро изменили курс.