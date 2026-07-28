Власти Армении продлят субсидии на экспорт

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании приняло решение в августе поддержать субсидиями местных производителей сельскохозяйственной продукции, выделив на это 4,6 миллионов долларов.

Сельхозпроизводители Армении продолжат экспансию на европейский рынок благодаря субсидиям на экспорт тепличных овощей, клубники и цветов, выделенным правительством страны на август с учетом ограничений их поставок в Россию – такое решение было принято на очередном заседании правительства.

По ожиданиям правительства, только в августе экспорт клубники в третьи страны может составить 150 т, овощей – 4 100 т, цветов – 5,2 млн штук, передает Sputnik Армения.

Субсидироваться производители клубники будут в размере 770 драмов ($2,1) за 1 кг, помидор – 275 драмов ($0,74), перца - 400 драмов ($1,1), баклажанов - 200 драмов ($0,54), цветов – 37 драмов ($0,1) за штуку, а при их экспорте в страны Евросоюза, Великобританию и Швейцарию субсидия составит 50 драмов ($0,13).

Всего на субсидии в августе будет выделено 1 млрд 710,9 млн драмов (около $4,6 млн). Субсидии, помимо фруктов и овощей, также продолжают выделяться на минеральную воду, вино, коньяк и рыбу.