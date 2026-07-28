Трамп исключил возможность прекращения военной операции против Ирана

Дональд Трамп категорически исключил любую вероятность прекращения военной операции против Ирана и подтвердил готовность армии США наносить новые ответные удары.

Президент США Дональд Трамп отказался рассматривать возможность прекращения военной операции против Ирана. Об этом он заявил во время ответов на вопросы журналистов.

Оценивая вероятность вывода американских войск после ударов Тегерана по американским военным базам на Ближнем Востоке, президент озвучил дальнейший план действий.

"Я не рассматриваю такого сценария. Буду ли я всегда наносить ответный удар? В сущности, да"

- Дональд Трамп

Напомним, ранее Центральное командование Вооруженных сил сообщило о нанесении очередной серии ударов по Ирану. ВС США поразили десятки объектов Корпуса стражей исламской революции в Иране, включая командные пункты, места размещения ракет и дронов, береговые объекты наблюдения, средства ВМС.