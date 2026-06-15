РФ названа основным импортером голубики из Грузии

Грузия экспортировала 9,6 тыс т голубики с 1 мая по 26 июля 2026 года. 90% этих поставок были совершены в Россию, сообщили в Минсельхозе страны.

С 1 мая по 26 июля текущего года Грузия совершила экспорт голубики в объемах 9,6 тыс т, это на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в статистическом отчете грузинского министерства сельского хозяйства.

Отмечается, что 90% от этих объемов было вывезено в Россию, она является лидером по импорту грузинской голубики за последние пять лет.

Согласно публикации ведомства, в вышеуказанный период голубика была экспортирована на сумму $61,8 млн, что на 46% больше по сравнению с прошлым годом.

Экспортная стоимость голубики составляла $6,4 за 1 кг.

Среди крупнейших импортеров грузинской голубики также оказались Армения, Турция, и ОАЭ.