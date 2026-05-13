Экспорт голубики из Грузии увеличится на 30% в этом году

Урожай голубики в Грузии в 2026 году может оказаться на 30-40% выше, чем в прошлом году, возрастет и экспорт – с 7 до 10 тыс т.

В Ассоциации производителей голубики Грузии поделились высокими ожиданиями от сезона 2026 года.

Как рассказал глава ассоциации Торнике Панджавидзе, урожай в этом году может превысить прошлогодний на 40%.

"Урожайность действительно выросла примерно на 30-40%. Думаю, в этом году из Грузии будет экспортировано около 10 тыс тонн голубики, тогда как в прошлом году, согласно официальной статистике, экспорт составил 7 тыс тонн"

– Торнике Панджавидзе

Спрос на грузинскую голубику большой: в Марокко и Испании сезон завершился позже обычного, со следующей недели в Европе может начаться дефицит голубики.

Грузия начала сезон с поставок голубики в Россию, однако в дальнейшем планируется переориентироваться на европейский рынок.

"Если все выйдут только на российский рынок, мы сами обрушим цены. Поэтому мы хотим сохранить стабильную стоимость продукции и для небольших фермеров, у которых нет альтернативных рынков сбыта"

– Торнике Панджавидзе

Он сообщил, что прежде минимальная экспортная цена на голубику стартовала с 4 евро за 1 кг, сейчас она выше – 4,5 евро. В Европе голубика из Грузии реализуется по 7-7,5 евро за кг.

Грузинская голубика экспортируется также в ОАЭ – стартовали тестовые поставки в Дубай, передает медиаплатформа BMG.

В планах выход на рынок таких стран, как Индия, Сингапур, Гонконг, Китай.

Отметим, что к будущему году производство голубики в Грузии достигнет 25 тыс т.