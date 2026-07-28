Вестник Кавказа

США завершили очередную серию ударов по Ирану

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
​Американские военные нанесли масштабные удары по десяткам инфраструктурных и военных объектов КСИР на территории Ирана.

​Вооруженные силы США завершили очередную волну атак по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование американской армии (CENTCOM).

​"Силы Центрального командования завершили мощную волну ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку осуществить ракетную атаку на силы США"

- CENTCOM

​В ходе операции американские военные поразили десятки объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Под удар попали командные штабы, позиции для запуска ракет и беспилотников, береговые оборонительные системы и инфраструктура военно-морских сил.

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