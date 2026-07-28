США завершили очередную серию ударов по Ирану

Американские военные нанесли масштабные удары по десяткам инфраструктурных и военных объектов КСИР на территории Ирана.
Вооруженные силы США завершили очередную волну атак по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование американской армии (CENTCOM).
"Силы Центрального командования завершили мощную волну ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку осуществить ракетную атаку на силы США"
- CENTCOM
В ходе операции американские военные поразили десятки объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Под удар попали командные штабы, позиции для запуска ракет и беспилотников, береговые оборонительные системы и инфраструктура военно-морских сил.