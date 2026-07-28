Вестник Кавказа

Иран осудил удары США и Саудовской Аравии по Ираку

Иран осудил удары США и Саудовской Аравии по Ираку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран осудил атаки США и Саудовской Аравии по целям на территории Ирака. В Иране заявили, что удары приведут к дальнейшей эскалации.

Власти Ирана выступили с осуждением ударов военных США и Саудовской Аравии по Ираку. Тегеран заявил, что удары способствуют дальнейшей эскалации в регионе. 

"МИД Ирана решительно осуждает агрессивные нападения США и Саудовской Аравии на ряд районов Ирака, в том числе на объекты и места, принадлежащие государственным учреждениям Ирака, а также на пункты паломничества"

– МИД Ирана 

В дипведомстве ИРИ назвали атаки посягательством на суверенитет Ирака. 

Отметим, что ВС США совместно с армией Саудовской Аравии ударили по базам шиитских формирований в ряде регионов Ирака. Эр-Рияд заявил, что атаки были ответом на удары нефтяной инфраструктуры с территории Ирака.

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