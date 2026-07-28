Иран осудил удары США и Саудовской Аравии по Ираку

Тегеран осудил атаки США и Саудовской Аравии по целям на территории Ирака. В Иране заявили, что удары приведут к дальнейшей эскалации.

Власти Ирана выступили с осуждением ударов военных США и Саудовской Аравии по Ираку. Тегеран заявил, что удары способствуют дальнейшей эскалации в регионе.

"МИД Ирана решительно осуждает агрессивные нападения США и Саудовской Аравии на ряд районов Ирака, в том числе на объекты и места, принадлежащие государственным учреждениям Ирака, а также на пункты паломничества"

– МИД Ирана

В дипведомстве ИРИ назвали атаки посягательством на суверенитет Ирака.

Отметим, что ВС США совместно с армией Саудовской Аравии ударили по базам шиитских формирований в ряде регионов Ирака. Эр-Рияд заявил, что атаки были ответом на удары нефтяной инфраструктуры с территории Ирака.