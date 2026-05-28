Грузия ждет рекорда по урожаю фундука

Рекордный урожай фундука планируют собрать в Грузии в этом году. По прогнозам, будет собрано более 50 тыс т ореха.

В этом сезоне в Грузии ожидается рекордный урожая фундука – по оценкам представителей отрасли, урожай превысит 50 тыс т.

На фоне хорошего урожая цены на орех снизятся в 2026 году, дорогим будет лишь фундук высокого качества.

Основной рынок сбыта грузинского фундука – Евросоюз, куда Грузия экспортирует очищенный фундук.

В 2025 году экспорт фундука принес Грузии $172 млн.

Отметим, что сезон сбора фундука обычно начинается в августе и продолжает почти всю осень.