Товарооборот Грузии и Ирана в 2026 году превысил $231 млн

За первые шесть месяцев 2026 года объем товарооборота между Грузией и Ираном превысил отметку в $231 млн благодаря резкому росту показателей грузинского экспорта.

В январе-июне 2026 года взаимная торговля между Грузией и Ираном превысила $231 млн против $139 млн годом ранее. Об этом свидетельствуют данные "Сакстата".

Резкая положительная динамика обеспечена кратным увеличением поставок грузинской продукции. Экспорт за указанный период достиг $106 млн, тогда как в прошлом году этот показатель составлял всего $14,6 млн.

Объем ввозимых иранских товаров сохранился практически на прежнем уровне. За шесть месяцев импорт оценивается в $124,5 млн по сравнению со $124,4 млн за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что Иран поставляет в Грузию преимущественно черные металлы, строительные материалы и пластик. Основу грузинского экспорта составляют сельхозпродукция, сырье и пиломатериалы.

В 2025 году показатели взаимной торговли пошли на спад. За десять месяцев объем импорта из Ирана составил $228,8 млн, а экспортные поставки Грузии сократились на 56% — до $58,5 млн.