Минфин Азербайджана раскрыл средства на восстановление территорий

На восстановление Карабаха и Восточного Зангезура в I полугодии министерство финансов Азербайджана направило более 1 миллиарда манатов – почти треть от общего объема финансирования, предусмотренного на текущий 2026 год.

В I полугодии 2026 года на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Карабаха и Восточного Зангезура было направлено 1 млрд 64,1 млн манатов, сообщили в министерстве финансов Азербайджана.

В общей сложности эти средства составили 30,4% от объема финансирования, предусмотренного на текущий год по соответствующим проектам, сообщает Report.

Большая часть этих средств, 974,1 млн манатов, предназначены для реализации инфраструктурных проектов - 489,3 млн манатов - на проектирование, строительство и реконструкцию инфраструктуры автомобильных дорог, 371,1 млн манатов - на проведение работ по проектированию и строительству новых жилых комплексов.

На создание туристической инфраструктуры выделено 67,6 млн манатов, на проектирование и строительство канатной дороги в городах Шуша, Ханкенди и Лачын – еще 15,9 млн манатов, 15,3 млн манатов - на обеспечение электроснабжением населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях, 7,6 млн манатов - на подготовку документации и строительство систем водоснабжения и водоотведения.

Часть средств будет затрачена на организацию деятельности промышленных парков и создание инфраструктуры на их территории (7,3 млн манатов), а также на финансирование проектов социального назначения в сфере здравоохранения и культуры (29,8 млн манатов).

Оставшиеся средства будут использованы на разминирование территорий (45,3 млн манатов) и строительство объектов оборонного и правоохранительного назначения (14,9 млн манатов), говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что только за пять месяцев текущего 2026 года общий объем кредитных вложений по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам составил 589,620 миллиона манатов, показав рост на 16,3%.

Власти Азербайджана на 1 июня текущего года обеспечили Карабахский экономический район кредитами на сумму 556,865 млн манатов, на 75,3 млн манатов, или на 12,3%, превысив показатели за аналогичный период минувшего 2025 года. Вырос и объем кредитных вложений по Восточно-Зангезурскому экономическому району – он показал рост в 2,9 раза, до 32,755 млн манатов, что на 21,7 млн манатов больше, чем за тот же период годом ранее.