Вестник Кавказа

Израильская армия задержала свыше 100 палестинцев после боев в Наблусе и Калькилии

Израильская армия задержала свыше 100 палестинцев после боев в Наблусе и Калькилии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильские войска задержали более 100 палестинцев в районе Наблуса и Калькилии. Тель-Авив подозревает их в террористической деятельности.

Части ЦАХАЛ в ходе проведения военной операции в городах Наблус и Калькилия задержали 130 палестинцев. Согласно данным израильской стороны, задержанные подозреваются в терроризме.

По данным Тель-Авива, среди задержанных значатся торговцы оружием, члены ХАМАС, а также занимавшиеся подстрекательством жители региона. 

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил о перестрелке в районе Наблуса. По данным  Al Jazeera, израильские войска также вели бои в районе Калькилии. Рейды по лагерю беженцев также проводились в районе Хеврона.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
835 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.