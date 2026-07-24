Израильская армия задержала свыше 100 палестинцев после боев в Наблусе и Калькилии

Израильские войска задержали более 100 палестинцев в районе Наблуса и Калькилии. Тель-Авив подозревает их в террористической деятельности.
Части ЦАХАЛ в ходе проведения военной операции в городах Наблус и Калькилия задержали 130 палестинцев. Согласно данным израильской стороны, задержанные подозреваются в терроризме.
По данным Тель-Авива, среди задержанных значатся торговцы оружием, члены ХАМАС, а также занимавшиеся подстрекательством жители региона.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил о перестрелке в районе Наблуса. По данным Al Jazeera, израильские войска также вели бои в районе Калькилии. Рейды по лагерю беженцев также проводились в районе Хеврона.