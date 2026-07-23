ЕС намерен ограничить использование вето при согласовании рестрикций – СМИ

Брюссель изучает механизмы для изменения подхода в согласовании санкций с возможностью ограничения на использование права вето, пишут СМИ.

Евросоюз хочет изменить механизм принятия рестрикций и ищет способы ограничить возможность стран использовать право вето, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

"Европейские официальные лица рассматривают способы для того, чтобы ускорить процесс одобрения более точечных финансовых ограничений с тем, чтобы страны-члены ЕС имели меньше возможностей применять право вето во время переговоров"

– The Financial Times

Как утверждает издание, связано это с тем, что в последнее время достаточно часто во время переговоров стран ЕС при одобрении санкций некоторые из государств пользовались правом блокировки санкционных пакетов.

Таким образом, по словам источников, они "пытались защитить компании, которые по-прежнему ведут бизнес с Россией".

Возможно Брюссель будет вводить "санкции в отношении отдельных лиц или небольшими тематическими партиями вместо того, чтобы стремиться к принятию масштабных пакетов ради пиара", говорится в публикации.

Если такое решение будет принято, то введенный на прошлой неделе очередной пакет антироссийских санкций, возможно, станет последней подобной мерой.

Согласно источникам, "руководство ЕС понимает, что такой подход более не работает".

Напомним, ранее ЕС ввел 21-й пакет санкций в отношении России, при согласовании которого Греция выступила против инициативы запретить европейским судам перевозить российский газ между третьими странами.