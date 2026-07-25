Вестник Кавказа

Стратегические резервы Грузии превысили $7 млрд

Стратегические резервы Грузии превысили $7 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Валютные резервы Грузии в этом году превысили $7 млрд. Нацбанк страны в этом году приобрел валюты на $2 млрд.

Cтратегические резервы Грузии составили $7,1 млрд в июне текущего года, информирует Нацбанк страны. 

В начале лета финансовый регулятор страны пополнил валютные запасы на $612 млн. По данным Нацбанка, это связано с благоприятными условиями на рынке.  

В Нацбанке подчеркнули, что валютные резервы играют важную роль в стабильности экономики на макроуровне. Всего в этом году Нацбанк Грузии приобрел валюты на более чем $2 млрд.

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