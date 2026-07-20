Маленьким странам выгоднее быть вне ЕС – Папуашвили

То, что сегодня ЕС предлагает странам-кандидатам – не равноправное членство, а упразднение суверенитета, маленьким странам может быть лучше сохранять независимость и оставаться вне ЕС, считают в Тбилиси.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили допустил, что для маленьких государств более выгодно может быть остаться вне Евросоюза.

"По крайней мере, эти страны смогут свободно принимать независимые решения. Уже становится все более очевидным, что никто не рассматривает прием новых членов в ЕС, который существует сегодня"

– Шалва Папуашвили

Спикер грузинского парламента подчеркнул, что кандидатам в ЕС предлагается не равноправное членство, а предварительно измененная система, которая ограничит их права и возможности влияния.

Членство в Евросоюзе, которое лишает страну государственных прав и не предоставляет механизмы их защиты, это не интеграцией, а упразднением суверенитета, заключил Папуашвили.