Землетрясение произошло в Грузии – его ощутили в Армении

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня на территории Грузии. Их почувствовали жители соседней Армении.

На территории Грузии неподалеку от границы с Арменией произошло землетрясение, об этом рассказали в Национальном центре сейсмического мониторинга.

По данным специалистов, магнитуда сейсмособытия составила 3,7. Время природного инцидента –17:16 по Тбилиси (16:16 мск).

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 53 км от Тбилиси и в 12 км от города Дманиси (регион Квемо Картли). Глубина залегания очага – 13 км.

Данных о пострадавших и материальных разрушениях нет.

По данным Спасательной службы МВД Армении, землетрясение было зарегистрировано в 7 км к северо-западу от Дманиси. Магнитуду армянские специалисты оценили в 3,2, глубину залегания очага – в 10 км.

В Спасательной службе добавили, что сила толчков в эпицентре достигала 4 баллов. Жители севера Ширакской и Лорийской областей, а именно сел Бавра, Ашоцк, города Ташир и прилегающих к ним сел, почувствовали землетрясение силой 2-3 балла.