Вестник Кавказа

США атаковали штаб-квартиру ВМС КСИР

Дым от пожара
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
ВС США нанесли удар по штабу ВМС КСИР в провинции Гилян. Жертв не зафиксировано.

Американские войска ударили по штаб-квартире флота КСИР, расположенной в иранской провинции Гилян, рассказали власти иранского остана. 

"Штаб-квартира "Хазрат Сейед аш-Шухада" военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции в городе Зибакенар подверглась нападению американских сил"

– администрация провинции 

По информации местных властей, обошлось без жертв. Информации о материальном ущербе пока не поступало. 

Ранее в КСИР заявили, что не поддерживают перемирия с США, которые позволяют американской армии восстановить свой военный потенциал.

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