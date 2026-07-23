США атаковали штаб-квартиру ВМС КСИР

ВС США нанесли удар по штабу ВМС КСИР в провинции Гилян. Жертв не зафиксировано.
Американские войска ударили по штаб-квартире флота КСИР, расположенной в иранской провинции Гилян, рассказали власти иранского остана.
"Штаб-квартира "Хазрат Сейед аш-Шухада" военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции в городе Зибакенар подверглась нападению американских сил"
– администрация провинции
По информации местных властей, обошлось без жертв. Информации о материальном ущербе пока не поступало.
Ранее в КСИР заявили, что не поддерживают перемирия с США, которые позволяют американской армии восстановить свой военный потенциал.