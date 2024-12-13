Вестник Кавказа

Кавелашвили назвал проблемой отсутствие здоровой оппозиции в Грузии

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Грузии считает, что ситуация, когда в стране нет здоровой оппозиции негативно сказывается на политических процессах.

Отсутствие в Грузии здоровой оппозиции оказывает негативное влияние на политические процессы в стране, заявил грузинский президент Михаил Кавелашвили в эфире Imedi LIVE.

"Одним из факторов, препятствующих процессам, является отсутствие здоровой оппозиции в нашей стране. <…> Никто не требует от них быть сторонниками правительства. Но они должны уметь правильно оценивать реальность. Для этого необходимо глубже вникать в процессы, анализировать"

– Михаил Кавелашвили

Отметим, что вечером 21 июля грузинские оппозиционеры объявили о создании новой политической силы.

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