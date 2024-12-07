В Грузии "Сила народа" объявила о переходе в оппозицию

В Грузии нет здоровой оппозиции, заявили в партии "Сила народа". Чтобы это исправить, связанная с "Мечтой" партия решила перейти в оппозицию.

Партия "Сила народа" стала оппозиционной – она уходит от парламентского большинства, стремясь создать в Грузии более здоровую политическую ситуацию.

"В Грузии практически нет оппозиции, нет здоровой силы, которая должна была бы играть роль оппозиции - спорить с правительством за развитие страны и критиковать правительство за прогресс страны"

– депутат Гурам Мачарашвили

Те оппозиционные силы, которые имеются в стране сегодня, финансируются другими странами, отметил он. Потому назрела необходимость в появлении здоровой оппозиции.

"Сегодня в Грузии у нас есть правительство, избранное народом, и финансируемая иностранными державами "радикальная оппозиция". Наша политическая партия решила покинуть парламентское большинство и создать здоровую оппозицию в Грузии"

– депутат

Партия "Сила народа" существует около двух лет, единственный кандидат в президенты Грузии – один из лидеров этой партии. На парламентских выборах 2024 года "Сила народа" выступала в объединении с "Грузинской мечтой".