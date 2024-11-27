Кавелашвили зарегистрирован кандидатом в президенты от "Грузинской мечты"

Михаил Кавелашвили зарегистрирован кандидатом от "Грузинской мечты" для участия в выборах президента Грузии. Пока это единственный кандидат на предстоящем электоральном процессе.

В ЦИК Грузии провели процедуру регистрации Михаила Кавелашвили кандидатом на пост президента от партии "Грузинская мечта".

Отметим, что Кавелашвили пока единственный, кто потенциально может занять президентское кресло. Оппозиционные партии в настоящий момент не представили своего кандидата. Информации об участии оппозиционеров в выборах пока нет.

Напомним, что президентские выборы в Грузии пройдут 14 декабря, инаугурация состоится 29 декабря. Срок полномочий президента страны – пять лет.