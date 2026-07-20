В Архызе заявили о популярности отдыха в горах у россиян

Горный туризм и многодневные групповые походы становятся очень популярными в летний период среди российских туристов, рассказали на горнолыжном курорте "Архыз".

Одним из главных трендов летнего отдыха в России становится горный туризм, сообщает пресс-служба всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкессии.

Также особой популярностью летом становятся многодневные групповые походы, рассказали на курорте.

"Аналитики нашего курорта выяснили, что прирост турпотока по летнему отдыху в горах с 2021 по 2026 год составил более 150%. Это означает, что из года в год планомерно увеличивается число россиян, которые предпочитают классическому пляжному отдыху на море проактивный отдых в горах"

– пресс-служба курорта "Архыз"

В этой связи на курорте активно развивают и способствуют расширению летней инфраструктуры, а также предлагают широкий спектр форматов семейного отдыха и развлечений для детей, отметил гендиректор курорта Роман Киранчук.

"Мы целенаправленно развиваем летнюю инфраструктуру и сервисы, чтобы обеспечить комфортные условия для всех категорий гостей. Возвращение к истокам горного туризма и многодневным групповым походам становится ключевым трендом нынешнего сезона, что полностью соответствует изначальной концепции развития курорта"

– Роман Киранчук

По его словам, статистика показывает высокий спрос у туристов на "альтернативные форматы отдыха, включая трекинг в горах и прогулки на канатных дорогах".

Также довольно популярны новая канатная дорога "Орбита", экстрим-парк, высокогорный байк-парк, отреставрированные экологические тропы и длительные маршруты в горы к водопадам и озерам.

Кроме того, на Архызе расширяют сетку мероприятий, рассказал директор. В частности, в июле состоится первый в СКФО этап чемпионата России по ралли "Ралли Кавказ", а с конца июля по начало августа пройдет девятидневный велосипедный фестиваль и фестиваль музыки и науки "Выше звука".

Согласно статистике, летом 2025 года "Архыз" принял более 346 тыс туристов, что на 25% превышает аналогичные показатели 2024 года.