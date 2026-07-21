Вестник Кавказа

В Стамбуле нарушено авиасообщение из-за мощного шторма

В Стамбуле нарушено авиасообщение из-за мощного шторма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шторм в Стамбуле стал причиной изменения графика местного аэропорта: самолеты не смогли вовремя приземлиться.

Мощный шторм накрыл Стамбул в среду. Стихия нарушила авиасообщение: несколько лайнеров не смогли вовремя приземлиться в аэрогавани турецкого мегаполиса. 

Также сообщается о подтоплениях в европейской части города. Стихия повредила крыши домов, а также зеленые насаждения. Также пострадали автомобили. 

Информации о конкретных рейсах, которые были перенесены или отменены, пока нет. Сведений о пострадавших пока не поступало.

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