В Стамбуле нарушено авиасообщение из-за мощного шторма

Шторм в Стамбуле стал причиной изменения графика местного аэропорта: самолеты не смогли вовремя приземлиться.

Мощный шторм накрыл Стамбул в среду. Стихия нарушила авиасообщение: несколько лайнеров не смогли вовремя приземлиться в аэрогавани турецкого мегаполиса.

Также сообщается о подтоплениях в европейской части города. Стихия повредила крыши домов, а также зеленые насаждения. Также пострадали автомобили.

Информации о конкретных рейсах, которые были перенесены или отменены, пока нет. Сведений о пострадавших пока не поступало.