Вестник Кавказа

Рубио: США не считают серьезным настрой Ирана на переговоры

Рубио: США не считают серьезным настрой Ирана на переговоры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США не верят в готовность Ирана к реальным переговорам об урегулировании вооруженного конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта. Об этом стало известно на встрече глав МИД стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

"Иран обращался к Соединенным Штатам как напрямую, так и через посредников по вопросу переговоров об урегулировании разногласий в связи с происходящим в этой части мира, проблема в том, что они не настроены серьезно в отношении переговоров"

- Марко Рубио

Он подчеркнул, что если иранские власти продемонстрируют серьезный настрой на диалог, то же самое сделает американская сторона, а в противном случае США будут делать все необходимое для защиты своих интересов и союзников.

Напомним ранее 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, однако 8 июля Вашингтон возобновил удары, обвинив Тегеран в нарушении достигнутых договоренностей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1155 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.