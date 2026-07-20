В Сочи оказывают порядка 4 тыс услуг в сфере оздоровления и лечения

Власти Сочи в 2026 году сделали приоритетом развитие санаторно-курортной отрасли, доведя количество доступных лечебно-оздоровительных услуг в городе до 4 тысяч.

В 2026 году в Сочи оказывают порядка 4 тыс услуг в части оздоровления и лечения. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента инвестиций и стратегического развития города Вадим Финашин в ходе круглого стола.

“Сейчас в городе оказывается порядка 4 тыс. услуг в части оздоровления, лечения и поддержания здоровья. Для нас это приоритет. И те проекты, которые сейчас в городе реализуются, в основном заточены на то, чтобы предоставлять населению и гостям нашего города дополнительные функции в части оздоровления, лечения и, конечно же, услуги в части развития нашего туристического потенциала”

- Вадим Финашин

Большинство реализуемых городских проектов направлено на предоставление жителям и гостям дополнительных возможностей для поддержания здоровья, уточнил он.

​По словам Финашина, основу инвестиционного портфеля Сочи составляет санаторно-курортная сфера, к которой относятся 44 из более чем 60 находящихся в работе проектов.

​Также он отметил снижение турпотока на Черноморском побережье в текущем году. При этом Сочи сохраняет потенциал для роста благодаря статусу круглогодичного курорта.