Посредники предложили Ирану и США перемирие на 10 дней

Reuters: посредники США и Ирана предложили сторонам конфликта перемирие на 10 дней для обсуждения временного соглашения.

Страны, которые выступают посредниками между Ираном и США, предложили сторонами десятидневное перемирие, передает Reuters.

Согласно плану посредников, стороны должны на время прекращения огня обсудить условия временного соглашения об урегулировании. Пока нет информации относительно реакции Тегерана и Вашингтона на это предложение.

Ранее в Тегеране подтвердили получение предложений от посредников, однако не обнародовали подробности.

Напомним, что новый виток эскалации между США и Ираном возник в начале июля, когда стороны начали обмениваться ударами. Военные Ирана атакуют цели на территории стран Персидского залива.