Вестник Кавказа

Посредники предложили Ирану и США перемирие на 10 дней

Посредники предложили Ирану и США перемирие на 10 дней
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Reuters: посредники США и Ирана предложили сторонам конфликта перемирие на 10 дней для обсуждения временного соглашения.

Страны, которые выступают посредниками между Ираном и США, предложили сторонами десятидневное перемирие, передает Reuters. 

Согласно плану посредников, стороны должны на время прекращения огня обсудить условия временного соглашения об урегулировании. Пока нет информации относительно реакции Тегерана и Вашингтона на это предложение. 

Ранее в Тегеране подтвердили получение предложений от посредников, однако не обнародовали подробности. 

Напомним, что новый виток эскалации между США и Ираном возник в начале июля, когда стороны начали обмениваться ударами. Военные Ирана атакуют цели на территории стран Персидского залива.

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