Российские авиаторы нарастили частоту полетов в Абхазию

Между Екатеринбургом и Сухумом начали летать уже две авиакомпании – "Уральские авиалинии" и Nordwind, теперь столицу Урала и Абхазии связывают четыре авиарейса в неделю.

Жителям Екатеринбурга, планирующим нынешним летом отдохнуть на черноморских пляжах Абхазии, стало намного комфортнее добираться до курортов страны – на авиамаршрут вышла еще одна российская авиакомпания, Nordwind, а частота полетов между столицей Урала и Сухумом выросла до четырех в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Абхазии.

"Открытие новых рейсов - это прямой ответ на высокий и устойчивый спрос со стороны наших пассажиров. Наличие двух надежных перевозчиков на одном направлении дает путешественникам максимальную гибкость в планировании поездок и возможность выбрать оптимальное время вылета"

- гендиректор аэропорта Руслан Блиндюк

Самолеты Nordwind вылетают из Екатеринбурга в 05:05 по местному времени по средам и в 09:45 по воскресеньям. Из Сухума они улетают в 23:00 по понедельникам и пятницам, говорится в сообщении, передает Sputnik Абхазия.

Еще два рейса в неделю из между Екатеринбургом и Сухумом выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии", напомнили в воздушной гавани.

