США продолжат пытаться прийти к дипломатическому урегулированию с Ираном

Вашингтон будет и дальше стремиться к решению ситуации с Тегераном дипломатическим путем, заявил Рубио. Он добавил, что стороны должны заключить сделку и выполнять ее условия.

Соединенные Штаты не оставят попыток урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем, такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

"США всегда готовы к дипломатическому решению. Мы несколько раз пытались добиться этого с Ираном, и мы продолжим пытаться. <…> Я думаю, мы всегда готовы к дипломатическому взаимодействию"

– Марко Рубио

Глава внешнеполитического ведомства США уточнил, что дипломатическое урегулирование должно быть настоящим, а условия соглашения должны соблюдаться.

"Должна быть сделка, которую они будут готовы соблюдать"

– Марко Рубио

Напомним, 18 июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Соглашение было нарушено 8 июля. Администрация США объявила о прекращении действия режима прекращения огня, причиной были названы иранские атаки на суда в Ормузском проливе. С тех пор стороны проводят обмен ударами. США наращивают силы на Ближнем Востоке и рассматривают возобновление полномасштабной войны против Ирана.