Путин открыт к контактам с Моджтабой Хаменеи – Песков

В Кремле сообщили о готовности российского лидера к контактам с верховным лидером Ирана. Договоренностей о телефонном разговоре Путина и Хаменеи пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к контактам с Тегераном, но пока договоренностей по проведению телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи нет.

"Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам"

– Дмитрий Песков

На прошлой неделе источник в Иране рассказал ТАСС, что возможно "первый звонок и первая встреча" Моджтабы Хаменеи будут с Владимиром Путиным. При этом, по словам источника, из-за военной ситуации и соображений безопасности, новый верховный лидер Ирана в настоящее время не появляется на публике.