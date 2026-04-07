Морской терминал КТК подвергся атаке БПЛА

Беспилотники нанесли удары по морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума, заявила пресс-служба компании.

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подвергся атаке с помощью беспилотников, сообщила пресс-служба организации.

Уточняется, что в настоящее время погрузка нефти остановлена.

Как заявили в пресс-службе, атаке подверглись два морских танкера ASIA в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах.

"На выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера ASIA, нефть компании "Тенгизшевройл" ("Шеврон"), и NISSOS IOS, нефть компаний Кашаган Б. В. и Матен (АО НК "Казмунайгаз") подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов"

— пресс-служба КТК

Также в компании отметили, что пострадавших и жертв среди сотрудников КТК нет, члены экипажа не запрашивали медицинскую помощь.

"Розлива нефти не допущено. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений"

– пресс-служба КТК

Подчеркивается, что это "пятый акт прямой агрессии против гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права".

Кроме того, пресс-служба назвала атаку на объект Каспийского трубопроводного консорциума атакой и на интересы его стран-участниц.