Экспорт нефти по КТК идет стабильно – Минэнерго Казахстана

В Казахстане рассказали о стабильной ситуации с экспортными поставками нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму.

Экспорт казахстанской нефти через международный магистральный нефтепровод Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) идет стабильно, сообщил замминистра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.

"Работа всех наших нефтяных направлений стабильная, и по КТК экспорт стабильно продолжается"

– замглавы Минэнерго Казахстана

В ночь на 6 апреля Новороссийск подвергся атаке беспилотников, что не повлияло на прием и транспортировку казахстанской нефти.

