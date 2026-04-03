Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в мае

Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти в мае 2026 года на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление было опубликовано по итогам видеоконференции восьми государств-участников объединения: России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.
"К увеличению добычи нефти решено прибегнуть для поддержания стабильности на рынке"
- заявление
В заявлении сказано, что мера нужна для стабильности рынка. В марте на прошлом заседании лимиты уже поднимали на 206 тыс баррелей в сутки.
В целом страны ОПЕК+ постепенно повышают добычу с октября 2025 года, отказываясь от жестких ограничений, которые вводились ранее ради сохранения высоких цен на сырье.
Как отмечало агентство Reuters, такие действия должны стать для мирового рынка четким сигналом о готовности ОПЕК+ компенсировать дефицит и стабилизировать настроения на фоне блокады Ормузского пролива.
С учетом принятых договоренностей, квоты стран на добычу нефти в мае 2026 года распределились следующим образом:
- Саудовская Аравия — 10,228 млн б/с
- Россия — 9,699 млн б/с
- Ирак — 4,326 млн б/с
- ОАЭ — 3,447 млн б/с
- Кувейт — 2,612 млн б/с
- Казахстан — 1,589 млн б/с
- Алжир — 983 тыс б/с
- Оман — 821 тыс б/с