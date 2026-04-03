Вестник Кавказа

Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в мае

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Восемь стран-участниц ОПЕК+ договорились о дальнейшем увеличении добычи нефти в мае 2026 года. Такое решение принято для поддержания стабильности мирового рынка энергоресурсов на фоне продолжающегося военного конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива.

Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти в мае 2026 года на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление было опубликовано по итогам видеоконференции восьми государств-участников объединения: России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.

"К увеличению добычи нефти решено прибегнуть для поддержания стабильности на рынке"

- заявление

В заявлении сказано, что мера нужна для стабильности рынка. В марте на прошлом заседании лимиты уже поднимали на 206 тыс баррелей в сутки.

В целом страны ОПЕК+ постепенно повышают добычу с октября 2025 года, отказываясь от жестких ограничений, которые вводились ранее ради сохранения высоких цен на сырье.  

Как отмечало агентство Reuters, такие действия должны стать для мирового рынка четким сигналом о готовности ОПЕК+ компенсировать дефицит и стабилизировать настроения на фоне блокады Ормузского пролива.

​С учетом принятых договоренностей, квоты стран на добычу нефти в мае 2026 года распределились следующим образом:

  • ​Саудовская Аравия — 10,228 млн б/с
  • ​Россия — 9,699 млн б/с
  • ​Ирак — 4,326 млн б/с
  • ​ОАЭ — 3,447 млн б/с
  • ​Кувейт — 2,612 млн б/с
  • ​Казахстан — 1,589 млн б/с
  • ​Алжир — 983 тыс б/с
  • ​Оман — 821 тыс б/с
Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
965 просмотров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.