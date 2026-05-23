Лидер КНР поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Днем независимости

Председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В своем послании китайский лидер поздравил Ильхама Алиева и народ страны с Днем независимости, отметив, что диалог Баку и Пекина вышел на новый уровень.

"Благодаря совместному планированию и руководству китайско-азербайджанские отношения вышли на новый уровень, сотрудничество в различных сферах принесло хорошие результаты. Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, готов продолжать совместные усилия для укрепления динамики двусторонних связей во имя благополучия наших народов"

– Си Цзиньпин

Отметим, что дипломатические отношения Китая и Азербайджана были установлены в 1992 году. Страны активно сотрудничают в рамках Экономического пояса Шелкового пути.

Напомним, что День независимости отмечается в Азербайджане 28 мая. В этот день в 1918 году была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), которая стала первым демократическим государственным образованием в регионе.