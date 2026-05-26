Глава МИД Грузии встретилась с представителями Госдепа

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с представителями Госдепартамента. На ней обсуждался в том числе Средний коридор.

Встреча главы МИД Грузии Маки Бочоришвили с представителями американского Госдепа Чарльзом Йоки и Питером Андреоли состоялась сегодня.

Грузинский и американские дипломаты поговорили о развитии отношений между Тбилиси и Вашингтоном. Обсуждались также перспективы сотрудничества между Грузией и США.

При этом главный акцент был сделан на проекте Среднего коридора, а также значении Грузии как связующего и транспортного хаба в регионе.

Участники встречи с уверенностью заявили о готовности продолжать работу по упрочению сотрудничества.